Накануне председатель СИН Чынгыз Кожошев встретился с осужденными и обвиняемыми СИЗО-1 Бишкека и ряда исправительных колоний. Об этом сообщили в самой службе.

Кожошев предупредил заключенных, что любые попытки дестабилизировать обстановку в спецучреждениях будут «незамедлительно и решительно пресекаться всеми законными мерами».

«Осужденным он пожелал терпения, надежды и напомнил, что их ждут дома родные и близкие»,

— добавили в службе, отметив, что СИН обеспечит заключенным соблюдение их прав.

Кожошев поручил сотрудникам создать условия для того, чтобы заключенные могли созваниваться по телефону с близкими. Он также поручил улучшить условия содержания и предоставить поддержку тем, кто нуждается в соцпомощи.

Кроме этого, начальник службы поручил помочь заключенным подготовиться к освобождению — помочь решить «вопросы трудоустройства, жилья и восстановления социальных связей».

Накануне прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в колониях начала проверять заявления арестантов о насилии со стороны сотрудников СИН.

Ранее в институте Омбудсмена сообщили, что с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку. По словам их родственников, арестанты выражают протест против того, чтобы Кожошев возглавлял СИН.

По данным Акыйкатчы, двое арестованных — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления о том, что их избивали дубинкой и пинали ногами.

Тем временем член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев опубликовал аудиозапись с криками одного из арестантов. Он добавил, для большего унижения задержанных побрили налысо.

В самой же СИН отрицают информацию об избиениях арестантов и массовой голодовке в СИЗО-1 Бишкека.

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