Накануне близ казахстанского города Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку – Грозный. Позже в сети появились кадры с обломками самолета, на которых видны отверстия, которые теоретически могли появиться после атаки поражающих элементов ракеты, пишет BBC.

В то же утро племянник Рамзана Кадырова, глава Совбеза Чечни Хамзат Кадыров, подтвердил информацию о том, что Грозный атаковали беспилотники, сообщило «Агентство».

По данным казахстанского издания «Власть», ссылающегося на онлайн-сервис Flightradar24, самолет Embraer E190 пропал с радаров спустя полчаса после вылета из Баку, когда уже находился на территории РФ.

GPS-сигнал вновь появился примерно через полтора часа, утверждает BBC. К этому времени воздушное судно уже двигалось в направлении аэропорта Актау и совершило несколько кругов.

По словам пилота и авиационного психолога Алексея Герваша, у судна также «прыгали» высота и скорость.

Выживший пассажир рейса Субхонкул Рахимов сообщил телеканалу RT, что самолет долетел до Грозного и три раза пытался совершить посадку, однако в последний «что-то взорвалось».

«Я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела. Жилет взял, смотрю: в жилете дырка — осколком пробило»,

— рассказал он.

Судя по видео, которые сняли остальные пассажиры, внутри салона самолета были и другие повреждения от осколков. Также на кадрах можно заметить лужу крови и выброшенные кислородные маски.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозубаев заявил, что делать даже предварительные выводы по ситуации вокруг авиакатастрофы пока рано. Сейчас со стороны РК идет расследование, добавил он.

Тем временем в Росавиации связали потерю управления с тем, что самолет якобы столкнулся со стаей птиц, из-за чего командир «принял решение “идти” на запасной аэродром». Позже представители российских экстренных служб заявили о приоритетной версии, связанной с «отказом одной из основных систем».

На борту разбившегося самолета находились трое кыргызстанцев 20, 26 и 36 лет. Все они выжили и сейчас получают лечение в больнице. По данным МИД КР, в тяжелом состоянии находится только 20-летний А. Р. Т.

Всего при крушении, по последним данным погибли 38 человек из 69. В Азербайджане 26 декабря объявлен Днем траура в память о жертвах авиакатастрофы.

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