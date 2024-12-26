Нацкомиссия по госязыку инициирует поправки в Кодекс о правонарушениях, которыми предлагается привлекать к ответственности заведения за отказ обслуживать кыргызстанцев на госязыке. Об этом накануне на пресс-конференции сообщил глава комиссии Мелис Мураталиев.

По его словам, комиссия получает много жалоб граждан на то, что в кафе, ресторанах и других заведениях персонал обслуживает клиентов только на русском языке.

Мураталиев отметил, что за нарушение любого закона предусмотрена административная ответственность. Однако в случае закона о госязыке она не наступает — такой нормы никогда не было, и никого не привлекали к ответственности.

«В этом году мы предлагаем внести такую норму в Кодекс о правонарушениях. После одного-двух случаев наказания, уверен, люди начнут исправляться»,

— считает он.

Мураталиев отметил, что по законопроекту административную ответственность будут нести государственные и частные организации, а также объекты сферы обслуживания.

По нынешнему закону о госязыке, обслуживание граждан должно происходить на кыргызском языке, однако наряду с ним можно повторять сказанное на официальном или любом другом языке. Тем временем реклама о товарах должна предоставляться на обоих языках.

В июле президент подписал конституционный закон «О государственном языке», который парламент принял 31 мая. В новом документе конкретизированы сферы применения госязыка.

Так, кыргызский язык становится рабочим для органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий. Также одно из основных изменений — обязательность владения кыргызским языком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами и медработниками.

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