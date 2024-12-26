Члены комитетов Жогорку Кенеша рассмотрят проблему смога в Бишкеке после новогодних праздников. Об этом стало известно на заседании парламента 26 декабря.

Нардеп Бекешев попросил спикера парламента Нурланбека Шакиева поручить комитетам поднять проблему смога в первую очередь.

«Так же не пойдет: выделили средства, получили кредиты и гранты, приняли постановления, но они не работают. Давайте заслушаем информацию, как исполняется постановление. Из-за смога развиваются онкологические и другие заболевания»,

— заявил он.

На это Шакиев ответил, что комитеты уже получили такое задание.

«Дай бог, мы рассмотрим эту проблему вместе с соответствующими комитетами»,

— сказал спикер.

Накануне парламентарий Балбак Тулобаев обвинил власти в игнорировании проблемы смога. По его словам, воздух загрязняют Кантский цементно-шиферный завод, ТЭЦ Бишкека и кара-кечинский уголь.

Ранее Бишкек возглавил топ рейтинга самых загрязненных городов. По данным мониторинга World Air Quality, тогда качество воздуха оценивалось как «опасное».

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога в столице. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы продолжают публиковать в соцсетях фото смога в столице.

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