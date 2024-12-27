Как сообщили в УВД Свердловского района столицы, пострадавшая обратилась в милицию 19 декабря. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые 24 ноября изнасиловали ее.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье об изнасиловании. Правоохранители задержали подозреваемых — 36-летних К.Э. и Д.Т. Их водворили в ИВС.

Тем временем источник издания Kaktus.media сообщил, что накануне в милицию также обратилась женщина. По ее словам, она «обнаружила в телефоне своего мужа видеозапись, где видно, как он со своим другом насилует неизвестную девушку».

После чего милиционеры задержали ее супруга и установили личность второго подозреваемого, который скрылся в Джалал-Абадской области.

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