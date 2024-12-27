Депутат парламента Бактыбек Чойбеков инициировал поправки в Уголовный кодекс, которыми предложил наказывать кыргызстанцев за продажу голосов на выборах. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель поправок — укрепить демократические процессы, обеспечить свободное и честное волеизъявление избирателей, а также стимулировать граждан сообщать о попытках подкупа голосов.

«Нарушения в процессе выборов, в том числе продажа голосов, представляют собой угрозу демократическим основам государства. Эти действия искажают реальное волеизъявление граждан, подрывают доверие к избирательной системе и способствуют укоренению коррупционных практик»,

— говорится в справке-обосновании.

Нардеп предлагает штрафовать избирателей, продающих голос, на сумму от 10 до 20 тысяч сомов. Вместо штрафа нарушителя также могут приговорить к обязательным общественным работам до 120 часов.

Кроме этого, Чойбеков предлагает освобождать от ответственности избирателей, которые добровольно сообщили о попытке подкупа их голосов. Они должны доложить об этом в компетентные органы до начала расследования.

В 2019 году подобный законопроект призывала принять экс-депутатка Аида Исмаилова. Тогда она предложила штрафовать кыргызстанцев на сумму от 20 до 30 тысяч сомов за продажу голосов.

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