Азербайджанский депутат Расим Мусабеков заявил в интервью местному изданию Turan, что самолет, потерпевший крушение близ казахстанского города Актау, был сбит на территории России.

«Самолет был сбит в небе над Грозным. И отрицать это невозможно»,

— сказал он, отметив, что некоторые люди в России «совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы».

По мнению Мусабекова, российская сторона должна принести извинения за атаку ПВО гражданского самолета Азербайджана.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость»,

— предупредил депутат.

Также Мусабеков напомнил, что во время 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан принес извинения и выплатил компенсации России за то, что азербайджанская ПВО случайно сбила российский военный вертолет Ми-24 над Арменией.

«Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал»,

— отметил он.

Ранее издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) повредили осколки выпущенной российской ракеты класса «земля-воздух».

По данным источника, пилоты запрашивали аварийную посадку в России, однако им не дали приземлиться ни в одном аэропорту. При этом системы GPS-навигации самолета «были заглушены на этом участке пути».

Также один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил корреспонденту издания Reuters, что, по предварительным результатам, самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С», а его коммуникации на подлете к Грозному были парализованы системой радиоэлектронной борьбы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем призвал не строить гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау до выводов следствия. Расследование же ведет казахстанская сторона.

Изначально в Росавиации связали потерю управления с тем, что самолет якобы столкнулся со стаей птиц и командир «принял решение “идти” на запасной аэродром». Позже представители российских экстренных служб заявили о приоритетной версии, связанной с «отказом одной из основных систем».

Самолет Embraer E190, летевший по маршруту Баку – Грозный, разбился с 69 пассажирами на борту 25 декабря. Позже в сети появились кадры с обломками воздушного судна, на которых видны отверстия. BBC предположило, что отверстия теоретически могли появиться после атаки поражающих элементов ракеты.

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