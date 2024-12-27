25 декабря близ казахстанского города Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии»), летевший по маршруту Баку — Грозный. Издание Euronews накануне со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что авиакатастрофа произошла из-за воздействия ракеты.

По данным источника, российскую ракету класса «земля-воздух» выпустили в небо, когда самолет двигался над столицей Чеченской Республики — Грозным.

«Ее осколки взорвались рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа»,— пишет СМИ.

Источник в Кабмине Азербайджана рассказал журналистам, что пилоты запрашивали аварийную посадку в России, однако им не дали приземлиться ни в одном аэропорту.

При этом источник отметил, что системы GPS-навигации самолета «были заглушены на этом участке пути».

Также один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил корреспонденту издания Reuters, что, по предварительным результатам, самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С», а его коммуникации на подлете к Грозному были парализованы системой радиоэлектронной борьбы.

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет»,— цитирует его агентство. Этот вывод агентству подтвердили еще три источника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау до выводов следствия.

Тем временем зампремьер-министра РК Канат Бозубаев заявил, что спецкомиссия по расследованию аварии «не подтверждает и не опровергает никакую из версий». Ранее он отмечал, что делать даже предварительные выводы по ситуации вокруг авиакатастрофы пока рано.

После авиакатастрофы в сети появились кадры с обломками самолета, на которых видны отверстия, которые теоретически могли появиться после атаки поражающих элементов ракеты, предположило ранее BBC.

Выживший пассажир рейса Субхонкул Рахимов сообщил телеканалу RT, что самолет долетел до Грозного и три раза пытался совершить посадку, однако в последний «что-то взорвалось».

Судя по видео, которые сняли остальные пассажиры, внутри салона самолета были повреждения от осколков. Также на кадрах можно заметить лужу крови и выброшенные кислородные маски.

В то же утро племянник Рамзана Кадырова, глава Совбеза Чечни Хамзат Кадыров, подтвердил информацию о том, что Грозный атаковали беспилотники, сообщило «Агентство». Тогда Кадыров заявил, что все дроны были сбиты.

Изначально в Росавиации связали потерю управления с тем, что самолет якобы столкнулся со стаей птиц и командир «принял решение “идти” на запасной аэродром». Позже представители российских экстренных служб заявили о приоритетной версии, связанной с «отказом одной из основных систем».

Всего на борту разбившегося самолета находились 69 человек, из них выжили 29. Среди уцелевших трое кыргызстанцев 20, 26 и 36 лет. Сейчас они получают лечение в больнице. В авиакатастрофе, по последним данным, погибли 38 человек.