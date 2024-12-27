Накануне Кызылординский суд № 2 вынес приговор очередному фигуранту резонансного дела 16-летней школьницы, находившейся в сексуализированном рабстве. Речь идет о мужчине, который принуждал несовершеннолетнюю употреблять синтетический наркотик.

По данным издания Orda, мужчина, зная о несовершеннолетнем возрасте девочки, дважды уговаривал ее употребить «мефедрон». Также по словам источника издания, тот «обманным путем зазывал потерпевшую в гостиницу».

Прокурор потребовал лишить мужчину свободы на восемь лет. Однако семья пострадавшей заявила, что прощает подсудимого, и попросила назначить более мягкое наказание, пишет издание.

По словам главы Фонда Дины Тансари, мужчина полностью признал свою вину, а его семья «искренне попросила прощения». Тем не менее суд не стал смягчать приговор.

Правозащитница добавила, что в январе начнется судебное разбирательство по основным фигурантам преступления: одноклассникам девочки и их родственникам.

Ранее суд вынес приговоры двум другим фигурантам этого дела — один обвинялся в вымогательстве крупной суммы денег, а другой — в вовлечении школьницы в проституцию. Им назначили 4,5 и 6,8 лет колонии.

В августе стало известно о том, что 16-летнюю жительницу Кызылординской области полгода удерживали в сексуализированном рабстве ее одноклассники. Фонд «НеМолчиKZ» сообщал, что они угрожали девочке тем, что убьют ее родителей, и заставляли заниматься проституцией.

В фонде заявляли, что за это время девочка могла подвергнуться сексуализированному насилию со стороны более 1000 мужчин, а использовавшая ее преступная группировка зарабатывала на пострадавшей по 2-3 млн тенге ($4000-6000) в месяц.

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