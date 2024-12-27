Жаркын, молодая сотрудница одного из университетов Ошской области, столкнулась с харассментом Что это? Харассмент — это действия или высказывания, которые создают неприятную атмосферу, унижают достоинство, пугают или негативно влияют на человека. Например, это могут быть оскорбительные комментарии по поводу национальности или сексуальной ориентации. со стороны старшего коллеги. Оказавшись в этой ситуации, она узнала, что ее университет не готов признавать проблему домогательств, будь то в отношении сотрудников или студенток.

Эта история — о том, как вузы Кыргызстана скрывают масштабные случаи домогательств, с которыми сталкиваются преподавательницы и студентки, и о том, как руководство намеренно замалчивает эти факты, чтобы сохранить репутацию и избежать общественного осуждения.

Волк в овечьей шкуре

ЖаркынЖаркынИмя героини изменено для ее безопасности. еще недавно была студенткой университета, а теперь вернулась в него уже как молодая специалистка. Однако ее первые дни на новом месте работы были омрачены поведением одного из старших коллег. Сначала это казалось странным, но вскоре стало постоянным источником стресса.

«Тот день я запомню надолго. Рабочий день уже подходил к концу, и я оставалась в кабинете одна, — рассказывает Жаркын. — Вдруг он ворвался, быстрым шагом подошел ко мне. Я сидела в углу кабинета, откуда невозможно было выйти. Он сел рядом, обнял меня за плечи и начал говорить: «Я уже старый, ты ведь понимаешь. Поможешь мне с компьютером? Я буду часто приходить, ты меня научишь?»»

Сначала Жаркын не придала особого значения словам коллеги и спокойно ответила, что поможет — ведь она здесь работает. Однако поведение мужчины становилось все более настойчивым.

«Доченька, я помогу тебе развиваться в университете, ты сможешь защитить кандидатскую», — вспоминает Жаркын его интонацию, которая звучала почти как угроза.

Затем, неожиданно, мужчина начал целовать ее в лицо.

«Я была в шоке. Оттолкнула его, удивленно спросив: «Что вы делаете?» Он чуть не упал — он ведь был пожилым. А я выбежала из кабинета и дождалась, пока он уйдет, чтобы закрыть дверь и пойти домой», — рассказывает девушка.

С того дня ее отношение к коллеге изменилось навсегда. Она всячески старалась избегать его, хотя это было непросто.

«После того случая он начал ловить каждый момент, когда я оставалась одна. Как только замечал, что я одна в кабинете, немедленно появлялся там. Я делала все возможное, чтобы избежать встреч, уходила, едва замечая его рядом», — говорит Жаркын.

Позже она узнала, что была не единственной, кто столкнулся с неподобающим поведением этого преподавателя. На кафедру начали поступать жалобы от студенток, ставших жертвами его домогательств. Казалось, что с каждым новым рассказом скрытая правда медленно вырывалась на свет, а невидимая стена молчания, долгое время защищавшая его, начала рушиться. И вот, когда тишина, наконец, прорвалась, стало очевидно: это был не единичный случай, а целая цепочка страха и угнетения. Студентки, наконец, нашли силы говорить.

«Стало ясно, что этот агай домогался не только меня, — рассказывает Жаркын. — Жалобы студенток начали поступать одна за другой. Особенно запомнился случай, когда он приставал к одной из девушек, а ее парень, учившийся в той же группе, узнал об этом. Он был готов устроить разборки, и вскоре разгорелся настоящий скандал».

Как иерархия и молчание поддерживают харассмент в вузах?

Такие случаи харассмента, к сожалению, не ограничиваются одним вузом. В Кыргызстане насчитывается около 200 средних и высших профессиональных учебных заведений, где в 2023 году обучались около 190 тысяч студенток.

В 2021 году участники школы по правам человека «Правозащитный Хогвартс» провели исследование, посвященное проблеме харассмента в университетах и колледжах Кыргызстана. Результаты показали, что 50% опрошенных студентов, 95% которых составляли студентки, сталкивались с различными видами харассмента как в учебных заведениях, так и за их пределами.

Большинство опрошенных сталкивались с сексистскими высказываниями, например: «Зачем девушкам учиться, если муж все решит». Также им приходилось сталкиваться с сексуализированными комментариями, акцентирующие внимание на внешности и сексуальной привлекательности студенток. Часто происходят случаи физического нарушения личных границ и попытки сексуального подкупа, которые могут исходить от людей с более высоким статусом и властью в учебных заведениях.