Университеты США рекомендуют своим иностранным студентам вернуться в Америку пораньше с зимних каникул в связи с возможным запретом на въезд после инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом пишет американский CNN.

По данным канала, всего в штатах обучается больше миллиона иностранных студентов, однако из-за возвращения Трампа к президентству часть из них теперь опасается, что им не удастся завершить учебу.

«Иностранные студенты, как правило, имеют неиммиграционные визы, которые позволяют им учиться в США, но не предоставляют им возможности законно оставаться в стране»,

— отметил CNN.

Так, Корнеллский университет призвал студентов, отправляющихся за границу, вернуться обратно до начала весеннего семестра или «связаться с консультантом о своих планах поездок и быть готовыми к задержкам».

«Запрет на поездки, скорее всего, вступит в силу вскоре после инаугурации»,

— предупредили там, отметив, что запрет может коснуться в том числе и студентов из Кыргызстана.

Тем временем университет Южной Калифорнии разослал студентам электронные письма, в которых заявил, что «самый безопасный способ избежать любых проблем» — быть в штатах до начала весеннего семестра.

Там предупредили, что президент может издать «один или несколько указов, влияющих на поездки и обработку виз».

CNN напомнил, что в июне кандидат в президенты Трамп пообещал «автоматически» выдавать грин-карты иностранным гражданам, окончившим колледжи США.

Однако позже представительница его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт сообщила, что грин-карты получат только «самые квалифицированные выпускники». Кроме того, круг избранных выпускников проверят, чтобы исключить из него «всех коммунистов, радикальных исламистов, сторонников ХАМАС и ненавистников Америки».

В период первого президентства Трамп расширил список стран, на которые налагаются визовые ограничения в миграции. Среди них оказался и Кыргызстан. Этим Трамп приостановил въезд кыргызских иммигрантов, а также выдачу грин-карт гражданам республики.

Как тогда объяснила администрация Трампа, ограничения вводятся против стран, которые «не соответствуют минимальным требованиям безопасности США или не сотрудничают с США в предотвращении нелегальной иммиграции».

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