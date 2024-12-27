В селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад президент 27 декабря заложил первый камень в строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

По словам Садыра Жапарова, дорога укрепит роль Кыргызстана как транзитного узла на Евразийском континенте.

«Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и далее в Европейский Союз […] Убежден, что взаимодействие между народами Востока и Запада укрепится, а исторический дух Великого Шелкового пути возродится»,

— сказал он.

Жапаров добавил, что маршрут также ускорит экономическое развитие страны, в том числе соединив регионы и создав тысячи рабочих мест.

«От Балыкчы до Макмала будет проложена железная дорога, которая соединится с этим путем. Наш север и юг будут связаны также через железную дорогу»,

— отметил он.

27 июня Кыргызстан ратифицировал Соглашение о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Парламент принял документ 19 июня.

До этого стало известно, что Китай даст кредит в $2 млрд 350 млн на строительство железной дороги. Три страны создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории Кыргызстана. 51% доли в этой компании получит «Китайские железные дороги», а «Кыргыз темир жолу» и «Узбекистон темир йуллари» — по 24,5%.

По словам президента, после того как вложенные средства окупятся, две стороны выйдут из проекта, и 100% останется у Кыргызстана.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива.

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