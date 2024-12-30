Несмотря на выходной день Первомайский районный суд продлил арест адвокату Самату Матцакову до 28 февраля 2025 года.

Суд начался 29 декабря с задержкой более, чем в два часа. Заседание было назначено на 10 утра, однако началось только в 12:20. Суд завершился позже 2 часов ночи 30 декабря.



На заседании присутствовало более 10 адвокатов, представляющих интересы своего коллеги. Правозащитница Эркина Мукаш сообщила, что адвокаты пять раз подавали ходатайство об отводе судьи, но суд им отказал.



По данным правозащитницы Гульшайыр Адбирасуловой, 30 декабря завершился срок ареста Матцакова и его должны были освободить после 00:00. Однако суд не принял это во внимание.

«Ой, время уже 00:20. По сути адвокат Самат Матцаков должен быть освобожден за истечением срока ареста. Но почему-то суд продолжает рассматривать продление ареста… Адвокаты просили отложку суд отказал, перерыв просили, тоже отказал, отвод заявили отказал. В итоге Самат сказал, что может и без судебного акта пойти в СИЗО…», — сообщила она у себя в фейсбуке.

Адвоката Самата Матцакова водворили под стражу 30 ноября. Его задержали днем 29 ноября после проведения обыска в его доме, затем допросили в ГКНБ, а после отправили в суд, где было вынесено решение о его аресте. Суд начал рассмотрение по мере пресечения примерно в 10 вечера и завершил его только в 8:37 следующего дня.

Матцаков представлял интересы обвиняемых по многим резонансным политическим делам — защищал журналистов Temirov Live, акына Аската Жетигена, а также экс-сотрудника академии наук Жоомарта Карабаева. Все подзащитные выступали с критикой действующей власти.

Кроме того, он представлял интересы бизнесмена и основателя строительной компании KG Group Имамидина Ташова. Последний заявлял о пытках в СИЗО.

Против адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время обыска оперативники изъяли диктофон и DVD-диски по делу Ташова. На суде следователь сообщил, что якобы адвокат Матцаков подделал соглашение со своим клиентом Ташовым.



Адвокаты, правозащитники, международные организации в своих многочисленных обращениях указывали на множество различных нарушений при задержании, обыске, допросе и аресте Самата Матцакова со стороны следствия и судебной системы, однако власти их проигнорировали.