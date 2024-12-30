Троих кыргызстанцев доставили в Бишкек в ночь на 30 декабря. Их сразу же госпилизировали в Нацгоспиталь.

Состояние Эрлана Жунусалиева и Тилека Осмонова оценивается как удовлетворительное. Ринат Асанов в стабильно-тяжелом состоянии находится в реанимации.

25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту было 67 человек: 38 человек погибли, 29 выжили. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения стала российская система ПВО.