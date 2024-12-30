25 декабря азербайджанский самолет, летевший из Баку в Грозный, упал близ аэропорта Актау. 38 человек погибли. Какие есть версии и реакции на случившееся?

• Первую версию выдвинули журналисты Euronews и Reuters. Их источники рассказали, что самолет сбила российская ракета.

• Российские власти выдвинули версии о том, что самолет мог столкнуться со стаей птиц или же на борту лайнера взорвался газовый баллон.

• Только 28 декабря, спустя три дня после авиакрушения, президент РФ Владимир Путин «принес свои извинения» из-за того, что «трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России». По его словам, азербайджанский самолет пытался приземлиться в Грозном во время атаки украинских беспилотников, которые сбивались российским ПВО. Точную причину крушения пассажирского самолета Путин не назвал.

• После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал у России признать вину за крушение самолета, наказать виновных, а также выплатить компенсации Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа. По словам Алиева, самолет был поврежден «извне» на территории России, из-за чего потерял управление.

При этом Алиев заявил, что самолет «не был сбит специально», а также несколько раз упомнул, что Азербайджан «дружественная» России страна, а окончательная версия случившегося станет известна после расшифровки «черных ящиков». Но версии с птицами и взрызом газового баллона Алиев назвал «бредовыми».