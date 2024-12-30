Правозащитница и основательница фонда «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова уехала из страны из-за поступающих угроз и травли в интернете.

«Я не готова была к выезду из страны. На мне были заботы о больном супруге и внуке четырех лет. Но после различных провокационных звонков и запугиваний мне пришлось покинуть Кыргызстан. Ранее у меня дважды был инсульт и я не готова к тому, чтобы меня заключили под стражу», – сказала правозащитница в интервью «Азаттыку».

Ранее президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном Курултае, раскритиковал Абдирасулову и ее фонд «Кылым шамы». По его словам, они распространяют «ложную информацию» и «бездоказательно унижают честь и достоинство других».

Азиза Абдирасулова занимается правозащитной деятельностью с начала 2000-х годов. Известно, что в 2013 году Абдирасулова была общественным защитником Садыра Жапарова и его семьи.