31 декабря президент Садыр Жапаров подписал закон о реабилитации лиц, осужденных по политическим мотивам на основании Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года. Реабилитация распространяется на деяния, нарушения и проступки, которые не представляли опасности обществу.

«Согласно закону, признаками политической репрессии являются решения властных, исполнительных и общественно-политических органов, включая партийные, комсомольские, профсоюзные и кооперативные организации, а также их должностных лиц, принятые по существующим обоснованиям в уголовном и/или административном порядке на основании вытекающих из содержания и сути актов, принятых в период с 1917 года по 1953 год», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

При этом реабилитации не подлежат лица, в уголовных делах которых содержатся доказательства, подтверждающие обоснованность обвинений в предательстве родины. Это касается тех, кто был призван на военную службу на территории Кыргызстана и принимал участие во Второй мировой и Великой Отечественной войнах 1941–1945 годов в составе вооруженных сил или командного состава.

Жогорку Кенеш принял этот закон 20 ноября прошлого года. По мнению инициаторов закона, он позволит выявить причины и масштабы советских репрессий на территории Кыргызстана, а также «восстановить историческую справедливость».

Согласно разным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-1938 годы, в Кыргызстане расстреляли от 20 до 40 тысяч человек.