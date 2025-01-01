В Администрации президента 31 декабря прошла встреча замглавы Кабмина Эдиля Байсалова с директором представительства «Маариф» Хюсню Биржаном. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече Байсалов объявил о принятом решении передать сеть образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф».

В Кабмине отметили, что такое решение обосновано «обеспечением наилучших интересов учащихся и студентов республики и заслуженной репутации фонда, как надежного партнера в сфере образования».

«Фонд “Маариф” за пять лет своей работы в Кыргызстане продемонстрировал самый высокий уровень качества образовательных стандартов, соответствующий как национальным, так и международным требованиям. Мы уверены, что передача управления сетью “Сапат” отвечает наилучшим интересам учащихся и их родителей, позволит значительно улучшить условия для их образования и получения перспектив всестороннего развития», — заявил Байсалов.

При этом замглавы Кабмина отметил, что процесс передачи под новое управления проходил «в строгом соответствии с законодательством, с защитой прав трудовых коллективов и гарантией непрерывности учебного процесса».

В свою очередь Хюсню Биржан пообещал, что фонд «Маариф» в ближайшие месяцы привлечь большие инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры Кыргызстана и планирует расширение сети школ.

В самом «Сапате», комментируя ситуацию сообщили, что такое решение было неожиданном. Однако там выразили надежду на то, что будут соблюдены все «юридические и правовые» нормы.

Власти Турции связывали «Сапат» (ранее «Себат») с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считали организатором попытки военного переворота в Турции 2016 года. Сам Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота.

В 2016 году турецкие власти потребовали от Кыргызстана закрыть лицеи «Себат», которые работали в стране с 1992 года.

Однако кыргызские власти отказались от идеи закрытия «Себата», но предложили компромиссное решение — переименование в «Сапат» и вхождение Министерства образования КР в состав учредителей. Также страны договорились об открытии альтернативной сети школ под управлением «Маарифа».

Турецкий фонд «Маариф» основан в 2016 году при Министерстве образования Турции. Её цель — управление образовательными учреждениями за рубежом, от детских садов до университетов, а также содействие культурному обмену и распространению качественного образования.