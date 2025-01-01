Соответствующее распоряжение 31 декабря подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, рабочей группе поручено в месячный срок провести соответствующую работу по упрощению применения электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров и внести предложения в Администрацию президента.

Оформление ЭТТН стало обязательным с начала 2023 года. Однако этот вопрос и другие нововведения в налоговой сфере не раз приводили к митингам торговцев.

23 декабря прошлого года на заседании парламентского комитета по бюджету глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов предложил оставить ЭТТН только для пяти видов налого- и бюджетообразующих товаров: нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий. Также он заявил, что ЭТТН ввели поспешно и без должного анализа. Позже в Кабмине сообщили, что ЭТТН отменять не будут, а упростят.