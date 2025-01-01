Как сообщили в МИД КР, авария произошла 31 декабря на участке в районе села Алдаркино Бузулукского района Оренбургской области РФ.

По предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автовозом. По факту аварии начата проверка.

«Согласно полученным данным от российских компетентных органов в результате ДТП погибли четыре гражданина КР: Р.Н., 1976 г.р., Б.Т., 1982 г.р., Д.А., 1986 г.р., и С.Н., 1990 г.р. Один малолетний ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу города Бузулук», — рассказали в ведомстве.

В МИД добавили, что дипломаты посольства КР установили связь с российскими правоохранителями и медиками «для выяснения всех обстоятельств случившегося». На место происшествия выехали сотрудники Генконсульства КР в Казани.