В сети образовательных учреждений «Сапат» выступили с заявлением по поводу решения властей КР о передаче сети школ и лицеев под управление турецкому госфонду «Маариф». Само заявление опубликовано на Facebook-странице учреждения.

По данным Минюста, перерегистрация в списке учредителей сети образовательных учреждений «Сапат» произошла 30 декабря. Сейчас в списке учредителей значатся: Минобразования КР, АО «Маариф Улусларарасы Егитим Курумлары» и Турецкий фонд «Маариф».

Как рассказали в «Сапате», до изменений учредителей было четыре: Орхан Инанды, М.Ж., А.С. и Минобразования КР. Первые двое вышли из состава учредителей, но, по данным «Сапата», А.С. оставался учредителем.

«Минобразования обращалось в суд, чтобы вывести А.С. из числа учредителей. Судебное заседание было назначено на 24 декабря 2024 года, но из-за того, что А.С. находится за границей, заседание было перенесено на 21 января. Точнее, А.С. остается законным учредителем», — говорится в заявлении «Сапат».

При этом в сети образовательных учреждений отметили, что решение о передаче «Сапат» под управление фонда «Маариф» без решения суда стало «неожиданным для руководства, учителей, учеников и их родителей».

«Как законные учредители „Сапат“, мы постараемся защитить свои права на основании законодательства КР и международного права», — подчеркнули в «Сапат».

Также в учреждении призвали сообщество «Сапат» не поддаваться провокациям и продолжать образовательный процесс.

31 декабря в Кабмине объявили о передаче «Сапат» под управление фонда «Маариф». Там заявили, что такое решение обосновано «обеспечением наилучших интересов учащихся и студентов республики и заслуженной репутацией фонда как надежного партнера в сфере образования».