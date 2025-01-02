Предприниматели столичного рынка «Дордой» обратились к президенту Садыру Жапарову и призвали вернуть им патенты.

«Система патентов, на которой мы работали на протяжении 30 лет, людям нравилась. Оставьте её. Новый глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов сказал правильно: ЭТТН и ЭСФ лишь утяжеляют всё, это один из видов коррупции. Просим вас оставить систему патентов»,

— сказали они.

Ранее в Кабмине образовали межведомственную рабочую группу по упрощению применения ЭТТН.

Оформление ЭТТН стало обязательным с начала 2023 года. Однако этот вопрос и другие нововведения в налоговой сфере не раз приводили к митингам торговцев.

23 декабря прошлого года на заседании парламентского комитета по бюджету глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов предложил оставить ЭТТН только для пяти видов налого- и бюджетообразующих товаров: нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий. Также он заявил, что ЭТТН ввели поспешно и без должного анализа. Позже в Кабмине сообщили, что ЭТТН отменять не будут, а упростят.

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