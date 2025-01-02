Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в ночь на 2 января в прямом эфире на своей Фейсбук-странице.

Он подчеркнул, что ММА — это не спорт, а вид драки.

«Если у вас [спортсмены] есть силы — участвуйте в Олимпиаде. […] Эти бои негативно влияют на молодежь и общественность. Они формируют ложное представление у молодежи, что успеха можно добиться с помощью силы и агрессии. Но это не так. Ставку нужно делать на образование и науку»,

— считает глава спецслужбы.

Ташиев предложил спортсменам, тренирующимся для участия в боях без правил, перейти в олимпийские виды спорта.

«Хочу сказать тем, кто утверждает, что другие страны практикуют это — это дело этих стран. Мы должны ориентировать на наши ценности. Даже с точки зрения ислама такие действия неправильные — избивать друг друга и калечить»,

— заключил глава ГКНБ.

Он призвал спортивные организации принять строгие меры для ограничения боев без правил в Кыргызстане.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop