Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ночь на 2 января заявил, что со следующего года госорганы должны прекратить проведение корпоративов и запускать салюты.

Он считает нецелесообразным проведение таких мероприятий.

«Свыше 50 госорганов запускают салюты. Деньги, потраченные на это, можно было направить многодетным семьям и бездомным. На эти деньги можно было купить 50 домов. А в итоге деньги потратили за пять минут, и людям от этого нет никакой пользы»,

— сказал он в прямом эфире на своей Фейсбук-странице.

По подсчетам главы спецслужбы, госорганы провели около 1000 корпоративов.

«На них было от 50 до 500 человек. Это большие затраты. Даже если взять минимально — если на один корпоратив затрачивается около 10 млн долларов, то на 1000 — уходит 10 млн долларов. За эти деньги можно было купить квартиры 200 нуждающимся»,

— сказал он.

Ташиев заключил, что на Новый год достаточно поздравлений президента, главы Кабмина и спикера парламента, а остальные поздравления акимов и руководителей областей — неуместны.

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