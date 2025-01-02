Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ночь на 2 января заявил, что со следующего года госорганы должны прекратить проведение корпоративов и запускать салюты.
Он считает нецелесообразным проведение таких мероприятий.
«Свыше 50 госорганов запускают салюты. Деньги, потраченные на это, можно было направить многодетным семьям и бездомным. На эти деньги можно было купить 50 домов. А в итоге деньги потратили за пять минут, и людям от этого нет никакой пользы»,
— сказал он в прямом эфире на своей Фейсбук-странице.
По подсчетам главы спецслужбы, госорганы провели около 1000 корпоративов.
«На них было от 50 до 500 человек. Это большие затраты. Даже если взять минимально — если на один корпоратив затрачивается около 10 млн долларов, то на 1000 — уходит 10 млн долларов. За эти деньги можно было купить квартиры 200 нуждающимся»,
— сказал он.
Ташиев заключил, что на Новый год достаточно поздравлений президента, главы Кабмина и спикера парламента, а остальные поздравления акимов и руководителей областей — неуместны.
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