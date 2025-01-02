Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в ночь на 2 января в прямом эфире на своей Фейсбук-странице.

По его словам, с 1 января ужесточилась борьба с коррупцией. Ташиев напомнил, что ранее президент подписал закон об ужесточении наказания за коррупцию.

«Теперь не получится заплатить штраф и выйти, коррупционеры будут сидеть. Им пожизненно будет запрещено занимать какие-либо должности, а их родственники, занимающие госдолжности, будут уволены»,

— сказал он.

Глава спецслужбы заявил, что цель властей — полностью уничтожить коррупцию. Он подчеркнул, что в 2025-2026 годах в Кыргызстане победят коррупцию.

«Когда мы начинали борьбу с ОПГ, многие не верили нам. Некоторые даже смеялись, говоря, что мы не справимся. Сейчас я ответственно заявляю, что в Кыргызстане больше нет ОПГ»,

— заключил Ташиев.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с приходом к власти начали программу «кустуризации» — когда политик или бизнесмен, задержанный за махинации и коррупцию, мог выйти на свободу, возместив государству нанесенный ущерб.

Однако в декабре 2024 года Ташиев заявил, что у коррупционеров «еще есть время совершить свои преступления» до 31 декабря и отделаться за них штрафами, а после — их будут сажать.

Так, на днях президент подписал закон, исключающий штрафы за коррупцию. Парламент принял этот законопроект 25 декабря. Согласно документу, штрафы за коррупцию заменены тюремными сроками. Виновные пожизненно не смогут занимать госдолжности и поступать на военную службу по контракту. Такой же запрет коснется и близких родственников виновных — в случае, если преступление было тяжким или особо тяжким.

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