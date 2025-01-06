Врачи провели консилиум по лечению матери и дочери, пострадавших в результате взрыва снаряда в селе Арка-2 Лейлекского района Баткенской области.

В Минздраве сообщили, что медики уточнили тактику дальнейшего лечения пациенток. Также им провели дополнительные диагностические исследования.

По данным ведомства, пострадавшие поступили в Центр общеврачебной практики Кулунду по линии скорой помощи накануне в 17.00. У обеих были осколочные ранения, им провели операции.

«Сейчас состояние обоих пациентов оценивается как стабильное. Пациенты получают лечение в полном объеме»,

— сказали там.

5 января в одном из домов села Арка-2 взорвался снаряд. По предварительным данным, женщина обнаружила устройство, когда убирала во дворе. Неподалеку находилась и ее 12-летняя дочь.

В Погранслужбе заявили, что правоохранительные органы Кыргызстана проинформировали о случившемся таджикскую сторону. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

По данным службы, дом семьи сгорел в результате обстрела в 2022 году.

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