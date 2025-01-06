Накануне в одном из домов села Арка-2 Лейлекского района Баткенской области взорвался снаряд, сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

По предварительным данным, женщина обнаружила снаряд, когда убирала под навесом, где лежали старые стройматериалы и железки.

В результате взрыва гражданка и ее 12-летняя дочь, находившаяся неподалеку, получили осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лечатся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

В Погранслужбе сообщили, что сразу после случившегося инженеры оцепили место взрыва. Также на месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

«В этот же день состоялась встреча представителей правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана, где таджикскую сторону проинформировали о случившемся»,

— добавили там.

По данным службы, дом семьи сгорел в результате обстрела в 2022 году.

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