Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями погибшего экипажа самолета «Азербайджанских авиалиний» заявил, что ответственность за катастрофу лежит на представителях России, пишет «Азертадж».

По словам Алиева, в городе Грозный, куда направлялся пассажирский самолет, операцию «Ковер» (режим закрытого неба) объявили уже после того, как воздушное судно обстреляли с земли.

«Это еще раз показывает, что здесь есть очень серьезные вопросы, имеющие состав преступления […] Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом»,

— подчеркнул он.

При этом глава Азербайджана добавил, что за десять дней до крушения самолета произошел аналогичный инцидент близ Грозного. Однако тогда пилотов предупредили — и «самолет с полпути вернулся назад».

Теперь азербайджанская сторона требует от России «наказания виновных, полной прозрачности и человеческого поведения», повторил Алиев.

«Попытки госструктур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение»,

— заявил он.

Алиев подчеркнул, что в Бразилии — стране-производителе самолета Embraer 190 — уже начали процесс открытия черных ящиков.

По его словам, после открытия ящиков станет известно, почему самолет изменил маршрут и стал двигаться в сторону в казахстанского аэропорта в Актау.

25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту было 67 человек: 38 человек погибли, 29 выжили. По информации Euronews и Reuters, ссылавшихся на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения стала российская система ПВО.

В Росавиации же потерю управления изначально связали с тем, что самолет якобы столкнулся со стаей птиц и командир «принял решение “идти” на запасной аэродром». Позже представители российских экстренных служб заявили о приоритетной версии, связанной с «отказом одной из основных систем».

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