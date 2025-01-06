В Жогорку Кенеш поступил законопроект о поправках в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов. Им предлагается открыть в стране криптобанки и выдавать для их работы лицензии.

Разработчик документа — Кабмин. Авторы заявляют, что внедрение криптобанков в том числе поможет увеличить налоговые поступления и привлечь иностранные инвестиции в экономику.

«Создание криптобанка необходимо для интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему страны. Криптобанк позволит обеспечить безопасное, регулируемое и удобное взаимодействие граждан и бизнеса с криптовалютами»,

— считают инициаторы.

По данным авторов, в последние годы «наблюдается значительный рост интереса к криптовалютам» как среди физлиц, так и юрлиц.

Так, согласно законопроекту, выдавать криптобанкам соответствующую лицензию будет Нацбанк. После получения лицензии банк будет вправе осуществлять все законные виды деятельности, связанные с виртуальными активами.

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