В Минздраве сообщили, что на территории страны зарегистрировано два случая заболевания метапневмовирусом.

«На сегодня по-прежнему преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)», — заявили в ведомстве, добавив, что ведется дозорный эпидемиологический надзор.

В ведомстве отметили, что метапневмовирус — не новый возбудитель, и впервые он был обнаружен в 2001 году. Инфекцией болеют люди всех возрастных групп, но «у детей до пяти лет и пожилых симптомы более выражены».

«Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытового пути. Инкубационный период обычно составляет три-пять суток»,

— говорится в сообщении.

Симптомы метапневмовируса похожи на обычную простуду или грипп: насморк, кашель, головная боль и жар. Однако у больных может также наблюдаться одышка, бронхит и пневмония.

«Это делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов»,

— заявили там.

Минздрав рекомендует чаще мыть руки, использовать антисептики после посещения людных мест и не прикасаться к лицу грязными руками. Также ведомство советует избегать общения с больными и соблюдать социальную дистанцию.

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