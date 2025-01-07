Жительница Баткенской области ночью 31 декабря пыталась покончить с собой во время ссоры с мужем.

По данным областной милиции, сообщение о госпитализации пострадавшей в реанимационное отделение Баткенской областной объединенной больницы поступило около часа ночи.

Милиция зарегистрировала этот факт и назначила соответствующие экспертизы.

32-летний муж пострадавшей рассказал на допросе, что конфликт произошел из-за разногласий.

«Женщина дала показания, что сама напала на себя, и сообщила, что не имеет ни к кому претензий. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное»,

— сообщили в милиции.

В УВД Баткенской области добавили, что расследование продолжается.

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