Жительница Баткенской области ночью 31 декабря пыталась покончить с собой во время ссоры с мужем.
По данным областной милиции, сообщение о госпитализации пострадавшей в реанимационное отделение Баткенской областной объединенной больницы поступило около часа ночи.
Милиция зарегистрировала этот факт и назначила соответствующие экспертизы.
32-летний муж пострадавшей рассказал на допросе, что конфликт произошел из-за разногласий.
«Женщина дала показания, что сама напала на себя, и сообщила, что не имеет ни к кому претензий. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное»,
— сообщили в милиции.
В УВД Баткенской области добавили, что расследование продолжается.
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