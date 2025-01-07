Бывший президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов подал в отставку. Теперь президентом компании значится Бузурман Субанов.

Субанов отметил, что 2024 год был «успешным и плодотворным» для компании.

«Верю, что в новом 2025 году наш сплоченный коллектив точно и в срок выполнит все задачи, которые поставил перед компанией глава государства»,

— заявил он.

Почему бывший президент компании Алмазбек Барыктабасов подал в отставку, неизвестно. Его назначили на эту должность в августе 2022 года на замену Тенгизу Болтуруку.

Бывшего внешнего управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука задержали в сентябре 2022 года после того, как Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы рудника.

По версии следствия, «Кумтор» нанес государству ущерб на более 1 млрд сомов. По этому делу проходили еще трое сотрудников компании.

В середине марта 2023 года стало известно о том, что задержанные возместили 642 млн сомов от общего нанесенного ущерба.

Уже в ноябре того года Первомайский райсуд признал Болтурука виновным по статье «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или государственных закупок» и назначил ему штраф в 800 тысяч сомов.

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