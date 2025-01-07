Первомайский райсуд Бишкека освободил из-под стражи бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В постановлении суда говорится, что Зилалиев будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее об этом ходатайствовал следователь ГСУ ГКНБ.

О задержании Зилалиева стало известно 13 сентября. По данным СМИ, его задержание провели сотрудники ГКНБ. Экс-вице-премьера подозревали в коррупции при выдаче лицензий на разработку недр. По этому же делу задержали и бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Мелиса Сатыбекова.

Это не первое уголовное преследование в отношении Зилалиева. В 2018 году ГКНБ обнаружил у него незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он называл свое дело политическим шоу и вину не признавал. Тогда его приговорили к девяти годам лишения свободы. Однако в июне 2021-го Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.

В 2023 году Зилалиева вновь задержали. По данным следствия, в 2017 году он, будучи главой Госкомитета промышленности, пообещал некоему гражданину Б.Р. решить вопрос выдачи лицензии на месторождение и взял за это $50 тысяч. Зилалиев вопрос не решил, но и деньги не вернул. Однако позже заявитель отказался от обвинения, и Зилалиева отпустили на свободу.

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