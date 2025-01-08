Житель Бишкека Сергей Ким сообщил изданию Kaktus.media, что его сына избил начальник отдела парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Мужчина пояснил, что его 34-летний сын Руслан работает специалистом в этом же отделе под руководством А.У.

По его словам, инцидент произошел 27 декабря после новогоднего корпоратива Руслана, на котором тот был одним из организаторов праздника. Мероприятие проходило в одном из ресторанов на улице Анкара.

«Руслан немного выпил, так как пытался всем угодить, ведь он был среди организаторов. Примерно в 23:30 торжество закончилось, а далее он ничего не помнит. Очнулся в наручниках в каком-то темном месте, и его в этот момент по лицу несколько раз ударил кулаком его начальник А.У.»,

— рассказал он.

После этого, по словам отца Руслана, начальник вместе с двумя другими мужчинами повез его сына в наркологический центр.

«Оттуда мне позвонили коллеги Руслана — Тынчтык, который является заместителем заведующего отделом комитета ЖК, и водитель Нурлан, и просили меня приехать. Пока я вышел из дома, они уже привезли Руслана во двор нашего дома. Он был весь избитый и в крови»,

— сообщил он.

На вопрос Кима, почему его сын в таком состоянии, мужчины заявили, что нашли Руслана в наркоцентре — и больше ничего не знают.

В результате избиения у Руслана серьезные травмы: переломы черепа, лицевых костей, челюсти, сотрясение мозга, гематомы и следы ударов, включая отпечатки подошв обуви.

При этом начальник Руслана на очной ставке с его отцом заявил, что тот сам выпрыгнул из машины и ударился об электрический столб. Ким опасается, что мужчина избежит уголовной ответственности.

В УВД Октябрьского района сообщили изданию, что по этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и назначила судмедэкспертизу.

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