Двоих кыргызстанцев, пострадавших при крушении самолета близ казахстанского города Актау, выписали из Нацгоспиталя. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что третьего пострадавшего продолжают лечить в отделении нейротравмы. Его состояние оценивается как стабильное.

В ночь на 30 декабря троих кыргызстанцев доставили в Бишкек. Эрлана Жунусалиева, Тилека Осмонова и Рината Асанова сразу же госпитализировали в Нацгоспиталь.

25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту было 67 человек: 38 человек погибли, 29 выжили. Кыргызстанцев было всего трое.

По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения стала российская система ПВО.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop