Минэкономики и коммерции предложило отменить указы президента, касающиеся моратория на проверку бизнеса. Законопроект о поправках в некоторые законодательные акты вынесен на общественное обсуждение.

Авторы документа предлагают признать утратившими силу два «полностью исполненных» указа:

🔹«О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января 2024 года;

🔹«О внесении изменения в Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 14 марта 2024 года.

В документе говорится, что эти указы были приняты для стабилизации экономической деятельности бизнеса и действовали до 31 декабря прошлого года.

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