Состояние здоровья арестованного лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова стремительно ухудшается в связи с его голодовкой. Информация об этом опубликована на его Фейсбук-странице.

«Сильно истощенный, он испытывает крайнюю слабость. Его зрение начало резко ухудшаться, и он жалуется на сильные боли в левой ноге. Эти симптомы вызывают серьезное беспокойство»,

— говорится в посте.

Сопартиец политика Кадырбек Атамбаев рассказал изданию Kaktus.media, что голодовка идет уже 56-й день. Несмотря на беспокойство родителей Султанбекова, их не пускают на свидание с сыном.

По его словам, руководство СИЗО разрешает встретиться с политиком только его адвокатам, Айбеку Турдиеву и Жаманкулу Жунусову, а также сотрудникам Наццентра по предупреждению пыток и института Омбудсмена.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

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