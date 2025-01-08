Первомайский райсуд 27 декабря в очередной раз продлил запрет на проведение митингов в центре столицы — на этот раз до конца марта. С таким ходатайством в суд обратилась Муниципальная администрация мэрии.

Таким образом, мирные собрания по-прежнему нельзя проводить:

🔻на площади Ала-Тоо;

🔻на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;

🔻возле Жогорку Кенеша;

🔻в парке им. Панфилова;

🔻возле старой администрации президента;

🔻на территории сквера им. Турсунбаевой;

🔻возле Верховного суда;

🔻возле посольства России;

🔻возле зданий ГКНБ и МВД.

При этом запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

В декабре 2024-го президент заявил, что за последние три года в Кыргызстане не было ни одного митинга. По его словам, в стране также «установилась стабильность» и «поднялась экономика».

Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд постоянно продлевал этот запрет.

Эти решения противоречат Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.

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