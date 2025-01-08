Президент Садыр Жапаров подписал указ об отмене налога на автотранспорт в связи с принятыми поправками в закон «О Дорожном фонде».

Он отметил, что теперь вместо транспортного налога будет взиматься фиксированная сумма в размере 1 сома за каждый литр бензина или дизельного топлива.

При этом Жапаров поручил освободить от налоговых обязательств граждан, не уплативших транспортный налог до 1 января 2025 года.

«Оказалось, что таких неплательщиков довольно много. Несмотря на большие трудности для государства, мы приняли это решение»,

— подчеркнул он.

Вместе с тем он призвал кыргызстанцев своевременно оплачивать налоги, так как государство «держится и становится сильным» благодаря им.

«Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов. Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук»,

— заявил он.

По словам Жапарова, в развитых странах «налоги священны», поэтому за их неуплату или уклонение от них «предусмотрены очень строгие наказания».

В декабре 2024-го президент подписал закон «О Дорожном фонде», согласно которому за каждый литр ГСМ будет взиматься 1 сом. Эти деньги будут поступать в Дорожный фонд при Минтрансе.

Позже Кабмин утвердил, что плательщиками сборов будут импортеры и производители бензина и дизельного топлива. В документе указано, что поступающие средства будут использоваться на ремонт и строительство дорог.

По данным инициаторов закона, сейчас для поддержания дорог в безопасном состоянии из госбюджета выделяется 2 млрд сомов в год вместо 10 млрд сомов. По их подсчетам, с такой суммой на один километр дороги выделяются всего около 100 сомов. Это «ничтожно мало» для надлежащего содержания дорог, говорят они.

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