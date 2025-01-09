В Минобразования и науки КР заверили, что передача сети образовательных учреждений «Сапат» под управление турецкому госфонду «Маариф» не нарушит их деятельность.

В ведомстве со ссылкой на «Маариф» отметили, что преподаватели, учителя и инструкторы «продолжат заниматься своей профессией, как и прежде».

Тем временем учащиеся, по данным фонда, продолжат обучение на основе ранее заключенных договоров, а их права будут защищены.

«Решение принято, полагая, что оно будет отвечать интересам студентов, учащихся, воспитанников образовательных организаций “Сапат” и их родителей, улучшит условия их обучения и перспективы всестороннего развития»,

— напомнили в ведомстве.

В министерстве заявили, что руководство встретилось с представителями фонда и призвало их «не снижать качество образования в заведениях, а, по возможности, поднять его на еще более высокий уровень».

По данным ведомства, обучение на всех уровнях «Сапата» организуется в соответствии с Законом КР «Об образовании» и госстандартами.

31 декабря в Кабмине объявили о передаче «Сапат» под управление фонда «Маариф». Там заявили, что такое решение обосновано «обеспечением наилучших интересов учащихся и студентов республики и заслуженной репутацией фонда как надежного партнера в сфере образования».

После этого в самом «Сапате», комментируя ситуацию, сообщили, что такое решение было неожиданным. Однако там выразили надежду на то, что будут соблюдены все «юридические и правовые» нормы.

Власти Турции связывали «Сапат» (ранее «Себат») с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считали организатором попытки военного переворота в Турции 2016 года. Сам Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота.

В 2016 году турецкие власти потребовали от Кыргызстана закрыть лицеи «Себат», которые работали в стране с 1992 года.

Однако кыргызские власти отказались от идеи закрытия «Себата», но предложили компромиссное решение — переименование в «Сапат» и вхождение Министерства образования КР в состав учредителей. Также страны договорились об открытии альтернативной сети школ под управлением «Маарифа».

Турецкий фонд «Маариф» был основан в 2016 году при Министерстве образования Турции. Её цель — управление образовательными учреждениями за рубежом, от детских садов до университетов, а также содействие культурному обмену и распространению качественного образования.

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