Кабмин поручил Управделами президента предоставить трем стройкомпаниям земельные участки на Иссык-Куле для строительства пятизвездочного отеля «Хан-Тенири» с инвестициями в 1 млрд сомов.

Как пишет Tazabek, участки, расположенные на территории айылного аймака Тору-Айгыр-Тамчы Иссык-Кульского района, планируется передать в аренду на 49 лет. Их распределят так:

🔹14,21 га — ОсОО «Строительная компания «Авангард Стиль»

🔹10 га — ОсОО «Строительная компания «Елизавета»

🔹10 га — ОсОО «КыргызИнвестСтрой»

В распоряжении говорится, что Управделами должно заключить с ОсОО договоры аренды, а сами компании — завершить строительство объектов до 1 января 2028 года.

В конце сентября 2024-го глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство нового пятизвездочного отеля «Хан-Тенири» в селе Тамчы Иссык-Кульской области. Тогда он заявил, что стоимость восьми-этажного отеля составит $160 млн.

По данным СМИ, ранее Кабмин передал Управделами президента 22 земельных участка общей площадью 17,68 га в этом селе.

Также в сентябре Кабмин выделил ОсОО «Хан Тенири Интернэшнл» участок в Караколе площадью 1 гектар в аренду сроком до 49 лет. Он предназначен для строительства туристического объекта, признанного социально значимым, с объемом инвестиций свыше 1 миллиарда сомов. Помимо этого, компания также получила 10 га в Тамчы.

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