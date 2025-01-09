Мать 17-летней девушки с детским церебральным параличом заявила о том, что ее муж изнасиловал их общую дочь. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алтынай Арстанбековой.

По словам женщины, на протяжении 24 лет брака муж подвергал ее насилию, в том числе сексуализированному. Так, 30 декабря он в очередной раз напал на нее и выгнал из дома.

«Вернулся [из Таласа в Бишкек] пьяным. Мы поговорили, и он уснул. Зазвонил телефон — он вскочил, спрашивая, почему я не взяла трубку. Он схватил меня за ноги, потащил, стал выгонять»,

— рассказала она.

Женщина отметила, что когда оказалась на улице, то была легко одета и напугана. Она стала стучаться к соседям, но никто не вышел. Затем она позвонила в милицию, однако та ехала час.

«Приехали двое парней, открыли дом. Муж спал в большом зале. Мне показалось подозрительным, что ранее закрытая дверь в комнату дочери была открыта. Штаны дочери же были спущены»,

— сказала она.

Тогда женщину с дочерью повезли в милицию. Уже на следующий день она заметила следы на белье дочери. Факт изнасилования ей подтвердили в больнице, отметив, что это произошло не в первый раз.

Мать пострадавшей заявила журналистке Арстанбековой, что ранее никогда не обращалась в милицию, так как муж угрожал ей тем, что может ее убить. Мужчина утверждал, что не сядет в тюрьму, так как «у него есть связи».

В УВД Ленинского района сообщили, что мужчину задержали 30 декабря по факту семейного насилия. Его водворили на семь суток в приемник-распределитель. Там добавили, что мать пострадавшей заявила о том, что «возможно, отец мог совершить действия сексуального характера в отношении больной дочери».

По мнению правозащитников, женщины с инвалидностью в Кыргызстане находятся в более уязвимом положении. В большинстве случаев они подвергаются жестокому обращению повторно и очень мало случаев сексуализированного насилия доходит до системы уголовного правосудия. Согласно данным исследования, опубликованного в середине 2023 года, от 40% до 68% девочек с инвалидностью в Кыргызстане подвергаются сексуализированному насилию до того, как им исполнится 18 лет.

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