Брат жительницы казахстанского города Актау, которая покончила с собой в мае 2024 года, рассказал фонду , что за три дня до гибели ее изнасиловали пятеро мужчин. По его словам, перед этим они заставили ее употребить мефедрон — наркотик класса амфетаминов.

По данным фонда, в ночь на 15 мая девушка возвращалась одна домой после работы. Тогда ее встретила группа мужчин, доставших перед этим «закладку» с мефедроном.

«Они избили ее и силой затолкали в машину. Всю ночь мучали, угрожали и удерживали на заправке, завязав ей глаза, чтобы она не знала, где находится»,

— рассказали в фонде.

В машине один из мужчин заставил девушку принять мефедрон, угрожая тем, что иначе ее подвергнут групповому изнасилованию. Однако после этого он все равно надругался над ней «в извращенной форме», сообщили в фонде.

«К утру погибшую насильно заставили оформить с ее же телефона кредит через Kaspi Банк на 2 млн тенге. [Насильники] обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то [о насилии], то они ее найдут и убьют»,

— рассказали в фонде.

Несмотря на угрозы, девушка рассказала о случившемся подруге, а та — брату пострадавшей. Последний связался с сестрой и сказал ей, что нужно написать заявление в милицию.

«Он обещал ей быть рядом во время расследования и суда. Девушка вроде согласилась, но спустя несколько минут все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги»,

— заключили в фонде.

В суде главному подозреваемому прокурор запросил пожизненное лишение свободы, а остальным фигурантам — 15-16 лет заключения. Им предъявлено обвинение по восьми статьям, в том числе о доведении до суицида.

Однако, как говорят в фонде, судья переквалифицировал дело четверых фигурантов на основании того, что девушка «сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания, изнасилования или принудительного употребления наркотиков».

По данным Orda.kz, в итоге суд приговорил главного фигуранта к 20 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Его признали виновным по всем предъявленным статьям. Остальным суд назначил по семь и восемь лет лишения свободы.

Также по решению суда все осужденные должны выплатить семье погибшей 27 млн тенге в качестве компенсации. Семья же подала апелляцию, посчитав такое наказание слишком мягким.

Между тем в подчеркнули, что четверым осужденным могут назначить условно-досрочное освобождение уже через три-четыре года.

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