Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы вынесло на общественное обсуждение документ, которым предлагается запретить деятельность кыргызских авиакомпаний в стране.
Наряду с Кыргызстаном запрет может коснуться широкого круга стран, в том числе России, Армении, Афганистана, Танзании и Ирана.
Ведомство заявляет, что основная цель — привести законодательство страны в соответствие с международными стандартами в области гражданской авиации, в частности с нормами Евросоюза.
«Этим компаниям придется приостановить свою деятельность в Молдове, если проект будет одобрен»,
— говорится в документе.
В списке авиакомпаний, для которых могут ограничить воздушное пространство, 16 — из Кыргызстана:
🔻AERO NOMAD AIRLINES;
🔻AEROSTAN;
🔻AIR COMPANY AIR KG;
🔻AIRCOMPANY MOALEM AVIATION;
🔻AVIA TRAFFIC COMPANY;
🔻CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES;
🔻FLYSKY AIRLINES;
🔻GLOBAL 8 AIRLINES;
🔻HELI SKY;
🔻KAP.KG AIRCOMPANY;
🔻MAC.KG AIRLINES;
🔻SAPSAN AIRLINE;
🔻SKY JET;
🔻SKY KG AIRLINES;
🔻TRANS CARAVAN KG;
🔻TEZ JET.
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