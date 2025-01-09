Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы вынесло на общественное обсуждение документ, которым предлагается запретить деятельность кыргызских авиакомпаний в стране.

Наряду с Кыргызстаном запрет может коснуться широкого круга стран, в том числе России, Армении, Афганистана, Танзании и Ирана.

Ведомство заявляет, что основная цель — привести законодательство страны в соответствие с международными стандартами в области гражданской авиации, в частности с нормами Евросоюза.

«Этим компаниям придется приостановить свою деятельность в Молдове, если проект будет одобрен»,

— говорится в документе.

В списке авиакомпаний, для которых могут ограничить воздушное пространство, 16 — из Кыргызстана:

🔻AERO NOMAD AIRLINES;

🔻AEROSTAN;

🔻AIR COMPANY AIR KG;

🔻AIRCOMPANY MOALEM AVIATION;

🔻AVIA TRAFFIC COMPANY;

🔻CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES;

🔻FLYSKY AIRLINES;

🔻GLOBAL 8 AIRLINES;

🔻HELI SKY;

🔻KAP.KG AIRCOMPANY;

🔻MAC.KG AIRLINES;

🔻SAPSAN AIRLINE;

🔻SKY JET;

🔻SKY KG AIRLINES;

🔻TRANS CARAVAN KG;

🔻TEZ JET.

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