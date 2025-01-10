Возле столичной школы №13 старшеклассник избил 11-летнего мальчика, отказавшегося отдавать еду и заступившегося за друзей. Об этом сообщила мать ребенка в инстаграм-паблике black_list.kg.

По ее словам, инцидент произошел 22 декабря на пересечении улиц Московской и проспекта Манаса. Тогда двое ее сыновей возвращались домой с друзьями.

«Когда я их отправляла, положила им в пакеты пиццы, конфеты. Проходя мимо школы №13, там их позвали старшеклассники. Один из них отобрал у их друзей пакеты с угощениями»,

— заявила она.

После этого, как рассказывает женщина, последний стал дальше идти за детьми. Сначала он требовал отдать ему пакеты, но позже начал вымогать и деньги.

«Переключился на моих детей и стал требовать пакет у старшего сына, хотел отобрать шоколадку, на что получил отказ. Начал пинать младшего сына по ногам […] Загнав их в переулок, он начал уже требовать деньги и пинать остальных ребят. Говорил, что если найдёт в карманах хоть сом, то будет хуже»,

— рассказала она.

Мать мальчиков добавила, что старший сын пытался защитить остальных ребят, успокаивая парня. Однако тот схватил его, «бросил на прогиб и пнул по голове».

На угрозу мальчика о том, что он расскажет об этом родителям и дело дойдет до милиции, нападавший отмахнулся тем, что «его отец работает в милиции, а дядя — в прокуратуре».

По словам женщины, в результате избиения ее сына госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Сейчас у него продолжаются головные боли и болит спина.

В УВД Ленинского района сообщили, что по этому факту ведется доследственная проверка и назначены экспертизы.

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