Свердловский райсуд 9 января продлил меру пресечения лидеру партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и его соратницам Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер.

По решению суда они продолжат находиться в СИЗО-1 до 13 февраля.

Адвокат Султанбекова Айбек Турдуев заявил редакции «Апрель», что у судьи не было оснований продлевать арест. Он отметил, что сторона защиты будет обжаловать его.

«Следователь ничем существенным не обосновал свое ходатайство — те же слова о возбуждении уголовного дела и необходимости продлить следствие […] Мы будем подавать апелляцию, хотя и уверены, что городской суд оставит в силе решение районного. В общем, бьемся головой о стену»,

— сказал он.

Во время самого процесса врач-нутрициолог Асель Атаева сообщила, что Султанбеков за время голодовки потерял 12 кг и «очень ослабел». Однако, по словам его адвоката, судья проигнорировал это.

«Она сообщила, что ему нужна срочная госпитализация, профессиональное обследование, так как возможен отказ внутренних органов, даже летальный исход […] Пальцы левой ноги не шевелятся, голеностоп не двигается»,

— обеспокоен Турдуев.

Темирлан Султанбеков продолжает держать голодовку в СИЗО-1 с момента ареста, то есть более 55 дней.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

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