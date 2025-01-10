На рассмотрение в парламент поступил законопроект, предлагающий запретить в Кыргызстане доступ к порносайтам.
Цель документа — «защитить моральные и нравственные ценности общества»
По словам депутатов-инициаторов, из-за порнографического контента на общедоступных сайтах происходит «разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».
«Это касается и детей, личность которых еще не сформирована полностью, что делает их восприимчивыми к информации, предоставляемой в интернет-ресурсах»,
— говорится в справке-обосновании.
По данным авторов, нынешнее законодательство запрещает ввоз, изготовление и пропаганду порнографии, однако не наказывает за распространение таких материалов в интернете.
«Интернет-пространство остается бесконтрольным. Это дает владельцам сайтов и страниц сайтов возможность свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент»,
— уверены они.
Так, инициаторы предлагают обязать интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев сайтов удалять порнографический контент в течение суток после предупреждения.
В случае отказа или позднего удаления работу сайта могут приостановить на два месяца. При этом страницу вновь возобновят при условии, что запрещенный контент был удален.
В документе говорится, что каждый может обратиться в уполномоченный госорган и попросить принять меры по его пресечению дальнейшего распространения такого контента.
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