На рассмотрение в парламент поступил законопроект, предлагающий запретить в Кыргызстане доступ к порносайтам.

Цель документа — «защитить моральные и нравственные ценности общества»

По словам депутатов-инициаторов, из-за порнографического контента на общедоступных сайтах происходит «разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».

«Это касается и детей, личность которых еще не сформирована полностью, что делает их восприимчивыми к информации, предоставляемой в интернет-ресурсах»,

— говорится в справке-обосновании.

По данным авторов, нынешнее законодательство запрещает ввоз, изготовление и пропаганду порнографии, однако не наказывает за распространение таких материалов в интернете.

«Интернет-пространство остается бесконтрольным. Это дает владельцам сайтов и страниц сайтов возможность свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент»,

— уверены они.

Так, инициаторы предлагают обязать интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев сайтов удалять порнографический контент в течение суток после предупреждения.

В случае отказа или позднего удаления работу сайта могут приостановить на два месяца. При этом страницу вновь возобновят при условии, что запрещенный контент был удален.

В документе говорится, что каждый может обратиться в уполномоченный госорган и попросить принять меры по его пресечению дальнейшего распространения такого контента.

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