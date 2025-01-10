Журналист Улугбек Бабакулов заявил, что накануне в нескольких колониях возобновились избиения заключенных.

По его словам, с ним связались родственники тех, кто находится в колонии №27 недалеко от Бишкека.

«С ужасом в голосе они рассказали, что в данный момент происходит массовое избиение заключенных, находящихся в этом и другом учреждениях СИН»,

— написал он на своей Фейсбук-странице.

По словам Бабакулова, источник заявил ему, что рейд в ряде колоний начался утром 9 января. При этом, по его словам, в колонию №27 почти к полуночи ворвался спецназ.

«По их словам, “экзекуцией” руководит Чынгыз Кожошев (глава СИН — Прим.ред.), которого считают приближенным лицом главы ГКНБ Камчыбека Ташиева»,

— отметил журналист.

В СИН же отрицают информацию об избиениях в исправительном учреждении №27. Там заявили, что 9 января сотрудники провели внеочередной обыск в камерах заключенных, по итогам которого изъяли в том числе сотовые телефоны и «режущие инструменты».

При этом 12 осужденных, оказавших сопротивление, перевели в штрафные изоляторы.

Ранее новый глава СИН Чынгыз Кожошев предупреждал заключенных, что «любые попытки дестабилизировать обстановку в спецучреждениях будут незамедлительно и решительно пресекаться всеми законными мерами».

20 декабря 2024 года ряд СМИ сообщили о том, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных.

После этого сотрудники института Омбудсмена сообщили о том, что более 20 арестантов держат сухую голодовку. Также двое — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления Акыйкатчы. По их словам, их избивали дубинкой и пинали ногами.

Позже прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в колониях начала проверять заявления арестантов о насилии со стороны сотрудников СИН.

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