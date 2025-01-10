Журналист-расследователь Болот Темиров сообщил в соцсетях о том, что бывшего советника президента на общественных началах Айдара Халикова задержали в столице Молдовы — Кишиневе.

По его словам, сейчас власти страны решают вопрос его возможной депортации в Кыргызстан.

«Айдар Халиков [находится] в следственном инспекторате в Кишиневе. Надеюсь, власти Молдовы не депортируют его. В Кыргызстане его ожидают пытки в подвалах ГКНБ или еще что хуже»,

— написал Темиров.

Соответствующие ведомства Кыргызстана пока не комментировали информацию о задержании Халикова.

В ноябре 2024 года Халиков дал интервью Темирову, в котором заявил, что президент Садыр Жапаров и нынешний глава его пресс-службы Дайырбек Орунбеков «заставляли его публиковать клевету на несогласных с властью».

Халиков также упрекнул Жапарова в том, что сейчас он «миллиардер», а до избрания главой государства у него не было «даже 20 сомов».

Орунбеков в ответ назвал это ложью. По его словам, президент с 2005 года владеет зданием и землей напротив ТРЦ «Дордой Плаза» в Бишкеке, и сейчас цена этого имущества превышает $10 млн.

Помимо этого, по его словам, Жапаров подарил Госипотечной компании трехэтажное здание стоимостью 30 млн сомов, и благодаря этому «десять семей смогли получить квартиры».

Орунбеков также обвинял Халикова в том, что тот пользовался своим положением советника президента в личных интересах, а именно «занимался контрабандой шифера из Узбекистана».

Ранее президент освободил от должности всех помощников и советников, работавших на общественных началах. Тогда его пресс-служба сообщила, что Жапаров сделал это для «совершенствования системы управления».

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