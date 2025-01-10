В соцсетях 6 января распространилось видео, на котором девятиклассник бьет младшеклассников по лицу. Он заявил, что поднял руку на детей, так как «застал их за курением».

«Клооп» поговорил с детьми, ставшими жертвами насилия со стороны учителей или других учащихся. В этом материале мы объясним, почему недопустимо применение физического насилия к школьникам, даже в воспитательных целях.

Что произошло?

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как школьник заставил младшеклассников встать в ряд и дал каждому из них пощечину. Автор видео предположил, что у детей могли «вымогать деньги».

На это отреагировала милиция и начала доследственную проверку. Правоохранители вызвали в отделение представителей администрации школы и родителей учеников, участвовавших в инциденте.

Правоохранители установили, что попытки вымогательства не было. По их данным, старшеклассник застал учеников восьмого класса за курением и решил таким образом провести «профилактическую работу».

Родители школьников отказались подавать заявление на ученика старшего класса. Собранные материалы направили в комиссию по делам детей.

Случаи насилия со стороны учителей

В школах Кыргызстана есть и другие случаи, когда ученики подвергались насилию под предлогом «воспитания».

Эламан учится в одной из школ Иссык-Кульской области. Он говорит, что иногда старшеклассники поднимают руку на учеников младших классов за незначительные провинности, утверждая, что «надо воспитать».

Не только старшеклассники, но и учителя также иногда применяют физическую силу.

Асан (имя изменено) рассказал, что в прошлом году, когда он учился в Нарыне, учитель пригласил его одноклассников в кабинет и поднял на них руку.

Изначально Асан не понимал, за что их наказывают. Позже он узнал, что педагог избил одноклассников за «грубое поведение по отношению к директору школы в состоянии алкогольного опьянения».

«Когда я вошел и поздоровался, он сказал “постоишь за друзей” и два-три раза ударил меня. Когда он ударил в бок, я наклонился, и он ударил меня по лицу. У меня сломался передний зуб, некоторые из моих друзей получили синяки. Я не знал, что мои одноклассники так поступили. Мы решили все внутри школы, учитель помог мне с зубом. Но он мог бы найти другой способ воспитания, вместо того чтобы применять физическую силу», — говорит он.

Понятие «воспитание через насилие» в школе чаще всего встречается среди старшего поколения. Президент Садыр Жапаров также вспоминал, что в свое время учителя «били мелом и линейкой по голове». По его словам, педагоги не могут просто так поднимать руку — по мнению главы государства, дети «могут довести» педагогов до этого.

Последствия воспитания через насилие

Детский и подростковый психолог Мээрим Рыскулова подчеркивает, что применение физической силы к детям является неправильным с психологической, педагогической, религиозной и этической точек зрения.

По ее словам, такой «метод воспитания» дает положительный результат лишь на короткий срок.

Специалистка отмечает, что насилие может стать основой для агрессивного поведения, низкой самооценки, проблем в общении и других трудностей.

Рыскулова говорит, что в случае применения физической силы у ребенка формируется постоянное чувство страха, что может привести к психологической травме и даже изменить структуру мозга.

«Согласно исследованиям, у детей, подвергшихся насилию, уменьшается объем префронтальной коры. Эта область мозга участвует в планировании сложного когнитивного поведения, принятии решений и регулировании социальных взаимодействий. Эти же исследования показывают, что у таких детей часто возникают проблемы с вниманием и концентрацией», — говорит она.

Кроме того, применение физической силы под предлогом «воспитания» влияет не только на личное развитие детей, но и на атмосферу в школе. Специалистка утверждает, что это может нарушить весь образовательный процесс.

«Дети начинают получать образование не из интереса, а из-за страха. Учащиеся не могут развивать критическое мышление, что крайне важно для развития общества. Кроме того, начинается нормализация насилия, что, в свою очередь, может привести к росту уровня агрессии в обществе», — говорит она.

Как правильно воспитывать детей?

Рыскулова подчеркивает важность учета различий между поколениями в процессе воспитания. Эти различия зависят от изменений в общественных, экономических, культурных и технологических условиях, которые влияют на мировосприятие, ценности, поведение и опыт человека.

«Большинство современных детей знают свои права: они понимают, где можно и нельзя высказывать свое мнение и имеют возможность защищать близких. Я считаю, что это хорошо. Но такое воспитание тоже должно иметь пределы. Я сторонница того, чтобы давать ребенку право высказываться и свободу выбора, но при этом устанавливать подходящие ограничения», — говорит она.

Специалистка отмечает, что образовательный процесс в школе не должен быть хаотичным. Правила, права и обязанности в школе должны быть четко прописаны, и каждый учитель, ученик и их родители должны быть ознакомлены с ними.

«Если правила нарушаются, у всех групп будут свои последствия. Школа не должна заниматься только тем, чтобы наказывает детей. Учителя тоже могут допускать ошибки. Самое важное — не ждать, когда возникнет проблема, а заранее объяснять и проводить работу», — говорит она.

Что делать, если ты стал жертвой насилия в школе?

Детский и семейный психолог Айнур Суусамырбек кызы подчеркивает, что запугивание ученика и рукоприкладство за незначительные вещи считаются буллингом.

Ребенок, ставший жертвой насилия, должен сообщить о произошедшем близкому человеку (родителям, классному руководителю или социальному педагогу).

«С ребенком изначально нужно устанавливать доверительные отношения. Большинство родителей не интересуются, что происходит в школе. Если вы заметили, что настроение ребенка плохое, стоит спросить, что случилось. Если вы сможете правильно отнестись к ребенку, он расскажет. В дальнейшем можно решить проблему. Если ничего не помогает, лучше перевести ребенка в другую школу», — советует специалистка.

Суусамырбек кызы подчеркивает, что школа должна быть безопасным местом для учеников. Если возникает проблема, то коллектив школы, родители и инспекторы, работающие с подростками, должны совместно тщательно исследовать детали произошедшего.

«Когда определят виновного, не стоит спешить с наказанием. Лучше сначала сделать предупреждение и объяснить все. Инспекторы должны взять на учет виновного и следить за ним», — говорит она.

Специалистка отмечает, что психологи нужны в школах для решения проблем с насилием в отношении учеников. По ее словам, в образовательных учреждениях страны не хватает психологов. Она добавила, что власти и Минобразования должны уделить внимание этому вопросу.